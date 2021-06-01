الأمن النيابية: 6 مراكز تنسيق بين بغداد وأربيل لمواجهة داعش في 4 محاور

2021/06/01 | 00:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفصح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ناصر يوسف محيي، الإثنين، عن وجود 6 مراكز تنسيق بين بغداد وأربيل لمواجهة داعش في 4 محاور.

وقال محيي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "التنسيق الأمني بين بغداد واربيل لمواجهة خطر خلايا داعش خاصة في المناطق 140 مهم جدا، لأن استقراره هذه المناطق هو استقرار للعراق" لافتا الى أنه "يدعم أن تقاتل البيشمركة الى جانب القوات الاتحادية في مواجهة عدو يستهدف كل العراقيين دون استثناء".

وأضاف محيي أن "بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق مهم لتشكيل 4 مراكز تنسيق مشترك جرى توزيعها في مناطق خانقين وكركوك ومخمور واطراف الموصل، فضلاً عن مركزين رئيسين في اربيل وبغداد يتم من خلال ضباط من البشمركة والجيش عن تبادل المعلومات واجراء مسح ميداني للمناطق لتعقب أي خلايا تهدد استقرار الأمني".

وأشار إلى "المراكز الأربعة الجديدة تم المباشرة بها فعلياً من خلال وجود ضباط من البيشمركة والجيش، أي أن آليات تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية بدأت وهناك مسح مهم يجري الآن للمناطق"، موضحاً أن "وجود جهود لتشكيل لواءين في المستقبل القريب من البيشمركة والقوات الاتحادية لتكون أداة فعالة في تعقب الأهداف التي ترصدها غرف العمليات المشتركة خاصة خلايا داعش".

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