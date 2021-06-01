بغداد وأربيل تستنكران إقدام تركيا على قطع أشجار الغابات داخل الأراضي العراقية

2021/06/01 | 00:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استنكر وزير الزراعة الاتحادي ونظيرته في حكومة إقليم كردستان، عبر بيان مشترك، إقدام القوات التركية على قطع أشجار الغابات من داخل الأراضي العراقية ونقلها إلى بلادها للمتاجرة بها، فيما وجها دعوة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل والمساعدة في إيقاف "التصرفات غير المسؤولة".

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