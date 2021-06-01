المستشار المالي للكاظمي: العراق لا يعاني من عجز في الحساب الجاري

2021/06/01 | 00:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن السياسة النقدية للعراق ستحافظ على استقرار سعر الصرف.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "تخفيض العملة الوطنية أمام الدولار استند إلى قرار لمرة واحدة، وأن البلاد تعتمد نظامًا ثابتًا للصرف، مؤكدًا أن "هناك معادلة بين نظرية تعديل سعر الصرف وبين العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف، أنه "كلما زاد العجر بنسبة 4% أو أكثر، يجري تعديل أو تخفيض في القيمة الخارجية للعملة لتفادي التدهور في المدفوعات الخارجية"، لافتًا إلى أن "العراق حاليًا لا يعاني من عجز في الحساب الجاري بل هناك استقرار وتوازن"، متوقعًا أن "يكون هناك فائض مستقبلًا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ذلك في ضوء التطورات الإيجابية لأسواق النفط والتحسن الإيجابي الذي يطرأ على احتياطيات العراق من النقد الأجنبي".

وأكد، أن "السياسة النقدية ستحافظ على استقرار سعر الصرف في الظرف الحاضر".

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