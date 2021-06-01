الصحة العراقية تؤكد مانشرته بغداد اليوم.. تسجيل 4 إصابات بالفطر الأسود

2021/06/01 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

كشف مدير عام صحة ذي قار اليوم عن وجود أربع اصابات في المحافظة بمرض الفطر الاسود.وذكر الدكتور صدام الطويل ان هناك أربع اصابات بمرض الفطر الاسود في المحافظة تم تشخصيها ويخضعون للمتابعة الطبية.واضاف، ان هذا المرض هو غير معدٍ وياتي نتيجة مضاعفات صحية لمصابي كورونا.يتبع ..

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