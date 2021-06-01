2021/06/01 | 00:40 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيان مشترك من بغداد وأربيل: اعمال غير مسؤولة تقوم بها تركيا داخل العراق- عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مشترك من بغداد وأربيل: اعمال غير مسؤولة تقوم بها تركيا داخل العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان مشترك من بغداد وأربيل: اعمال غير مسؤولة تقوم بها تركيا داخل العراق- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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