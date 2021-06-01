إصابة عنصرين في 'الحشد العشائري' بنيران قناص شمالي بغداد

2021/06/01 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة عنصرين في "الحشد العشائري" بنيران قناص شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد التعرض على نقطة تابعة للحشد العشائري قام قناص باستهداف المدنيين في ناحية العبايجي بالطارمية، ما اسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحشد العشائري بجروح".وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الاثنين، بإصابة عنصر في "الحشد العشائري" بصد "تعرض" على نقطة تفتيش شمالي بغداد.

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