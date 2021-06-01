حكومة إقليم كردستان: قطع الأشجار من قبل تركيا غير مقبول

2021/06/01 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – واععدّت حكومة اقليم كردستان، قيام تركيا بقطع الاشجار في المناطق الحدودية التابعة للاقليم بـ"غير المقبول".وقال الناطق باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم اعلام تركيا بعدم قبولنا بموضوع قطع الاشجار في المناطق الحدودية التابعة للاقليم".واضاف، ان "وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في اراضي الاقليم اصبح سببا لتواجد القوات التركية و القتال فيما بينهما"، مطالبا بـ"احترام الأراضي العراقية وعدم التعرض لمواطني المنطقة و الاضرار بهم".ودعا عادل، حزب العمال الى "احترام سيادة اراضي العراق واقليم كردستان".

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