ارتفاع متواصل لأسعار النفط العالمية وتوقعات بنموها في نهاية ايار بنسبة 4 - 5 %

2021/06/01 | 00:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها مساء اليوم الإثنين، وسط توقعات بنموها نهاية الشهر الجاري بنسبة 4-5 %.وأفادت بيانات التداول بحسب "سبوتنيك"، أنه بحلول الساعة 18:49 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آب لخليط نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 0.96%، إلى 69.38 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر تموز لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.4% إلى 67.25 دولارًا للبرميل ".وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 4.3 في المئة، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.6 في المئة خلال أيار .,وارتفعت أسعار المواد الخام على خلفية تفاؤل المستثمرين بشأن انتعاش الطلب وسط تخفيف قيود الحجر الصحي في عدد من الدول، فضلاً عن التوقعات ببدء موسم السفر في الولايات المتحدة "./انتهى2

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