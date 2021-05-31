"موج" العراقية: قلقون من التجاوز على سيادة الدولة

2021/06/01 | 00:50 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت الجبهة الوطنية المدنية العراقية "موج" عن قلقها من الوضع السياسي غير المستقر في العراق جراء التصعيد والتجاوز على سيادة الدولة والنشاط الإرهابي الذي يستهدف القوات الأمنية.

ميليشيات الحشد انتشرت في بغداد الأربعاء الماضي بعد اعتقال أحد قادتها

كما قالت إنه تم تكليف هاني إدريس أميناً عاماً لـ"جبهة موج"، وتشكيل قيادة عامة للجبهة مؤلفة من شخصيات ذات تاريخ مشهود له بالوطنية والكفاءة والنزاهة تمثل كافة أطياف المجتمع العراقي ومن جميع محافظات العراق.

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وعن مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة في العراق، قالت الجبهة إن موقفها سيتحدد بعدما تتضح "البيئة الانتخابية" التي سيجري فيها الاقتراع، وإن كانت ملائمة.

يذكر أنه تم تأسيس جبهة "موج" للمشاركة في الانتخابات المبكرة التي ستتم مطلع أكتوبر المقبل، من قبل السياسي العراقي ورئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي عبّر عن قلقه "من بيئة الاقتراع" ومن "وعود مجلس الأمن الدولي بمراقبتها والإشراف عليها".

رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي (أرشيفية)

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