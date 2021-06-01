تحالف الفتح: الحشد الشعبي قوة لايستهان بها وفعالة في المشهد الامني

2021/06/01 | 00:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، الاثنين، بان الحشد الشعبي قوة قتالية لايمكن الاستغناء عنها في العراق....

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