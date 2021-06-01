العراق وتركيا يباحثان سبل تفعيل الربط السككي بين البلدين

2021/06/01 | 00:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة النقل متمثلةً بمدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، طالب جواد كاظم الحسيني مع السفير التركي في بغداد والوفد المرافق له اليوم الاثنين ف...

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