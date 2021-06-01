مصدر يكشف حقيقة اعتقال رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري

2021/06/01 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في مكتب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، اليوم، عن حقيقة اعتقال الأخير من قبل لجنة أبو رغيف.

وقال المصدر في تصريح خص به (بغداد اليوم) إن "الأنباء المتداولة عن اعتقال رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري من قبل لجنة أبو رغيف عارية عن الصحة".

وأضاف أن "الشائعات انتشرت في الآونة الأخيرة من خلال جيوش إلكترونية هدفها التسقيط الانتخابي"، مؤكداً "عدم وجود أي ملف ضد الجبوري وما يقال غير دقيق وننفيه جملة وتفصيلا".

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