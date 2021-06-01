اخلاء مقر قناة التغيير في بغداد على خلفية تهديدات بقتل جميع العاملين فيها

2021/06/01 | 01:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إدارة قناة التغيير الفضائية، الاثنين، عن إخلاء مقرها في بغداد على خلفية تلقي مديرها تهديدات بقتل العاملين فيها.

وذكرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان، “مدير قناة التغيير أكرم زنكنة أمر بإخلاء مكتب القناة في بغداد بعد تلقيه رسائل تهديد بقتله وجميع العاملين فيها”.

واضافت الجمعية انها “علمت من الزملاء العاملين في القناة عن اخلاء المقر الكائن في شارع الزيتون بمدينة المنصور من العاملين فيه، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك من برنامج الزميل نجم الربيعي، يظهر فيه وهو ينتقد احدى الفصائل المسلحة”.

وأضاف الزملاء بحسب الجمعية أن “مدير القناة أكرم تلقى التهديدات المباشرة بقتله ونجله والعاملين في القناة، عبر رسائل نصيه وصلته على جواله الخاص”.

وعبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن “امنياتها بالسلامة لجميع العاملين في قناة التغيير، وانها تعد التهديد انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا”.

ورفضت الجمعية “تكرار حالات التهديد والوعيد التي يتعرض لها الصحفيين ومحاولات خنق حرية العمل الصحفي والاعلامي، بذرائع واهية”.

وطالبت الجمعية “رئيس الوزراء كأعلى سلطة في البلاد الى توفير الحماية اللازمة لجميع العاملين في وسائل الإعلام والإسراع في الايفاء بوعوده التي قطعها لايقاف كل أشكال التهديد والوعيد وتقويض حرية التعبير والعمل الصحفي”، مؤكدة ان “استمرار الافلات من العقاب هو أبرز أسباب تكرار هذه الحالات، وتواصل صناعة الرعب والخوف في نفوس الصحفيين”.

وحملت الجمعية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي “مسؤولية السلامة الكاملة لحياة المقدم نجم الربيعي، وجميع العاملين في القناة”.

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