بيان مشترك من بغداد وأربيل: اعمال غير مسؤولة تقوم بها تركيا داخل العراق

2021/06/01 | 01:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استنكر وزير الزراعة الاتحادي ونظيرته في حكومة إقليم كردستان، عبر بيان مشترك، إقدام القوات التركية على قطع أشجار الغابات من داخل الأراضي العراقية ونقلها إلى بلادها للمتاجرة بها، فيما وجها دعوة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل والمساعدة في إيقاف "التصرفات غير المسؤولة".

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