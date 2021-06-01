الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لبدء

2021/06/01 | 01:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعاعلن الاتحاد الأوروبي اطلق خطة لبدء "حزمة التعافي" من جائحة كورونا.وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية ، كليمنت بيون إن الاتحاد الأوروبي يخطط لبدء حزمة التعافي من جائحة كورونا بقيمة 750 مليار يورو بإصدار أولي لسندات بقيمة 10 مليارات يورو.وفي مقابلة مع صحيفة Les Echos المالية الفرنسية، قال بون إنه سيتم ضخ أكثر من 100 مليار يورو في الاقتصاد الأوروبي اعتبارا من هذا العام.المصدر: RT

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