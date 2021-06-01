إصلاح هيكليَّة الموارد وتبني الاستثمار في فئة الشباب

2021/06/01 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حسين ثغب وحازم محمد حبيب

نظمت مجموعة البنك الدولي، أمس منتدى التنمية البشريّة العراقية، الذي يناقش على مدى يومين، مواضيع تحمل بين طياتها تنمية حقيقية للموارد البشرية، إذ بدأ المنتدى بالتركيز على إصلاح هيكلية إعادة النظر في نموذج التنمية البشرية في جميع القطاعات، وبحسب الأهمية.

وكيل وزير التخطيط ماهر جوهان القى كلمة بالإنابة عن الوزير خالد بتال النجم، بيَّن فيها أهمية الموارد البشرية والاستثمار فيها، والنتائج الإيجابية التي تحققت للبلدان التي تبنت استثماراً أمثل لتلك الموارد".

وأشار إلى "اهتمام العراق بالبرامج التي تنهض بالموارد البشرية، لكن التحديات بعد العام 2018 أربكت تنفيذ البرامج المعدّة"، موضحاً أهمية "تبني آليات تنهض بهذه الثروة وتعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال إيجاد بيئة تشريعية تدعم هذه التوجهات".

وأفاد بأنَّ "خطة التخفيف من الفقر وبرامجها الخاصة بتنمية الموارد البشرية لها دور في رفع معدلات الإنتاجية لهذه الموارد، بالتعاون مع فريق البنك الدولي".

أما الخبير في الشأن المالي محمود محمد داغر فأكد أنَّ "محور النهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة يتمثلان بالموارد البشرية، التي يجب أنْ تؤهَّل بالشكل الصحيح الذي يحقق أعلى درجات المنفعة للبلد".

وأشار إلى أنَّ "المنتدى يجمع الخبرات المحلية والدولية في آنٍ واحد لتحقيق هدف سامٍ يتمثل بتطوير الثروة البشرية وتوظيفها للنهوض بجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية، لاسيما أنَّ العراق قادر على توظيف الشباب في ميادين التنمية المختلفة".

بدوره قال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي وائل منصور: إنَّ "العراق يواجه تحديات في ميدان رأس المال البشري، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً".

ولفت منصور إلى أنَّ " تطوير الموارد البشرية شرط لتحقيق النمو، كما أنَّ العراق يملك قاعدة سكانية مهمة تتناغم مع خطط التنمية وما جاء في الورقة البيضاء".

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