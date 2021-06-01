الخميس المقبل.. وصول 500 ألف جرعة من سينوفارم

2021/06/01 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

تتسلّم وزارة الصحة والبيئة الخميس المقبل 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم كدفعة أولى من عقد ابرمته مع الشركة المنتجة، في وقت اكدت فيه زيادة الكميات الواردة من فايزر إلى 10 اضعاف بداية تموز المقبل.

مقابل ذلك، نبهت الوزارة الى أنَّ الوقت ما زال مبكراً لتقييم الموقف الوبائي على الرغم من الانخفاض الملحوظ باعداد الحالات اليومية، وحثت الملقحين على ارتداء الكمامة منعاً لاصابتهم.

وقال السفير العراقي لدى الصين شورش خالد سعيد: إنَّ "500 الف جرعة من لقاح سينوفارم ستصل إلى مطار بغداد الدولي الخميس المقبل".

واضاف أنَّ "تلك الشحنة ستكون الاولى من اصل مليوني جرعة تعاقدت وزارة الصحة على استيرادها من الشركة المنتجة".

ويتم حاليا استخدام ثلاثة انواع من اللقاحات في منافذ التطعيم المنتشرة في بغداد والمحافظات هي فايزر واسترازنيكا وسينوفارم، بينما تم التعاقد مؤخرا لاستيراد سبوتنيك الروسي، ويجري التفاوض ايضا على استيراد لقاح مودرنا الاميركي.

من جهتها، ذكرت عضو الفريق الطبي الاعلامي في وزارة الصحة الدكتورة ربى فلاح حسن لـ"الصباح" أنَّ "بداية تموز المقبل ستشهد زيادة الكميات الموردة من لقاح فايزر إلى 10 اضعاف، بعد أنْ كان يصل اسبوعيا على شكل دفعات بمعدل 50 الف جرعة وفق جدول محدد".

واكدت أنَّ "الوزارة تتماشى مع رغبة المواطنين باستيراد نوع اللقاح الراغبين به شرط حصوله على موافقة منظمة الصحة العالمية بغية تحقيق الهدف المتمثل بتلقيح اكبر عدد منهم وتحقيق المناعة المجتمعية".

ونبهت المتحدثة على أنَّ "يستمر جميع الذين اخذوا جرعات اللقاح بارتداء الكمامة لانها تعطي مأمونية من الاصابة، وحينها سنصل في حال تطبيق ذلك لنهاية الوباء".

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