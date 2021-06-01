العمل تطلق «وجبة جديدة» من القروض الميسرة

2021/06/01 | 02:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بتول الحسني

باشرتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اطلاق الوجبة الثلاثين من القروض الميسرة للعاطلين المسجلين في بياناتها، بينما اشرت تزايد الاقبال من قبل الشباب على الدورات التدريبية.



وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض في تصريح لـ "الصباح": ان الدائرة باشرت اطلاق الوجبة الـ 30 للقروض الميسرة للعاطلين وضمت 5 آلاف اسم في بغداد والمحافظات، موضحا انه في "نهاية شهر حزيران الحالي سيتم اطلاق الوجبة الـ 31".

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