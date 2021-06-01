تجليات صورة المرأة في ديوان (لي في العراق حبيبة) للشاعر العراقي المغترب: د. مديح الصادق. - مديح الصادق

2021/06/01 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق مقدمة: حظي الشعر بمكانة كبيرة في الثقافة العربية، وللمرأة في الشعر مكانة بارزة؛ فإذا كان الشاعر العربي يبدأ قصيدته بالوقوف على الأطلال، فإنه ينتقل بعد مقدمته الطللية إلى الحبية، يتغزّل بها، أو يصفها، أو يصف مغامراته معها.



وظلّ للمرأة – الحبيبة المكانة البارزة ذاتها مع تطوّر القصيدة العربية، وأخذت الحبيبة دلالاتٍ أوسع من دلالتها التقليدية التي تنحصر في إبراز ذكورة الشاعر، أو أنوثة الحبيبة.





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