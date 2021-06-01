3-ملامح تاريخ إثيوبيا وصراع الدين والقومية - عبدالجواد سيد

2021/06/01 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد 3- ملامح تاريخ إثيوبيا وصراع الدين والقومية 3- الحقبة الماركسية Derg´-or-Dergue - Amharic تسمى التجربة الماركسية الإثيوبية، التى تلت عصر هيلاسيلاسى، بحقبة الديرج وجمهورية إثيوبيا الشعبية الديموقراطية ، التى أسسها منجستو فى نهايات حكمه، تأسس الديرج ، أو اللجنة التنسيقية لضباط الجيش والشرطة فى يونيو سنة 1974، من نحو مائة وعشرين عضواً من ضباط الجيش والشرطة ، من صغار وم ......





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