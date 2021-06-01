"قتل" صديقه وطلب "الغفران".. وفاة مغني راب أميركي في ظروف غامضة

2021/06/01 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مع أنباء تفيد بوفاة مغني راب أميركي دخل بقوة عالم الشهرة منذ فترة قصيرة، وكان قد أدين في جريمة قتل

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