مصر ترد على تصريحات إثيوبيا بشأن إقامة سدود جديدة

2021/06/01 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، بأن بلاده ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد

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