"أكبر شركة تصنيع لحوم في العالم" تتعرض لهجوم إلكتروني

2021/06/01 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "جي بي أس" الأميركية التابعة لأكبر شركة لتصنيع اللحوم في العالم أنها تعرضت لهجوم إلكتروني، الأحد

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