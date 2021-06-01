العيداني وبارزاني يشددان على ضرورة تعزيز ثقافة التعايش بين العراقيين

2021/06/01 | 06:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / المستقبل العراقي

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ومحافظ البصرة اسعد العيداني، أمس الاثنين، الاوضاع السياسية العراقية وتطوير العلاقات بين كردستان والبصرة والاستفادة من تجربة الاقليم.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة إن «مسعود بارزاني، استقبل محافظ البصرة اسعد العيداني»، مبينا ان «الجانبين بحثا الاوضاع السياسية في العراق والاوضاع الخدمية والمعيشية في البصرة واحوال عموم المواطنين في تلك المنطقة».



من جانبه، عبر محافظ البصرة بحسب البيان عن تقديره لـ»الازدهار والتقدم الحاصلين في إقليم كردستان»، وتمنى «الاستفادة من تجربة الإقليم في المجالات المختلفة».

وأكد الجانبان على «ضرورة تعزيز ثقافة التعايش بين العراقيين وتطوير العلاقات التاريخية بين سكان إقليم كوردستان ومحافظة البصرة والمحافظات الأخرى في جنوب العراق».

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