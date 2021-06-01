مأزق بعض العقل العربي

2021/06/01 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم أن القبلية تسود العالم اليوم، صار علم الاجتماع، أي ”السوسيولوجيا“، في مصاف العنصرية لمحاولته استنباط خصائص لمجتمعات بأكملها، وتعميم هذه الخصائص على كل فرد من أفرادها.العراقي الراحل علي الوردي كان من أركان علم الاجتماع، وكتب مجلدات ضخمة عن العقل البشري، والشخصيتين العراقية والبدوية، ومثله فعل اليهودي المجري رفائيل باتاي، الذي ألّف مجلدين، واحد باسم ”العقل العربي“ وآخر باسم ”العقل اليهودي“.وبعد هجمات 11 سبتمبر والحرب الأميركية في العراق، لجأ بعض مدربي الجيش الأميركي الى كتاب ”العقل الع

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