"التلاعب وتغطية الفشل".. مهاجرون جزائريون يحتجون على إجراءات "دخول" بلادهم

2021/06/01 | 07:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت جزائريون، مقيمون في الولايات المتحدة، عن رفضهم للإجراءات والشروط الصارمة التي فرضتها السلطات الجزائرية والتي يسري مفعولها على العائدين إلى البلاد اعتبارا من الثلاثاء

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