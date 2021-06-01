سعودي يحصل على تعويض ضخم بعد سجنه بالخطأ

2021/06/01 | 07:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن مواطن سعودي من الحصول على تعويض مالي كبير عقب قضائه أكثر من عام ونصف في السجن عن طريق الخطأ.

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