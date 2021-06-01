2021/06/01 | 07:32 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكن مواطن سعودي من الحصول على تعويض مالي كبير عقب قضائه أكثر من عام ونصف في السجن عن طريق الخطأ.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعودي يحصل على تعويض ضخم بعد سجنه بالخطأ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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