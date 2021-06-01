لا أكتبُ ما تكتبون//ومضات - ريتا عودة

2021/06/01 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة -1-لا أكتبُ ما تكتبونَ،فقصيدتي طفرةٌ قُزَحِيَّةٌأضاءتْ الكَوْنَ..أفلا تدركونْ..؟!-2-السَّلالمُ المؤديّة إلى السماءْأكثرُ ازدحامًا بالشّهداءْمن حقول ِ القمحِ..!-3-الصلواتُ تصعدُ إلى السَّماءِ على سلالمٍ مهترئة..والطيورُ المذبوحة كثيرة.أمّا أنا فما زلتُ أبحثُ عن خلاصي الشخصيفي ......



قصيدة.-4-ما زِلنَا نص ......





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