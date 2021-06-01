نقض محتوى العقل لدى أبو بكر الرازي - هيبت بافي حلبجة

2021/06/01 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة من يذكر العالم والطبيب والفيلسوف أبو بكر الرازي ، لابد أن يذكر أربعة أمور هي : الأول المناظرة التاريخية الشهيرة التي جرت مابينه ومابين المتكلم الإسماعيلي أبو حاتم الرازي حول هل العقل شرط كاف بذاته وأكيد بقدرته لعدم الحاجة إلى النبوة .



والثاني التطابق الكبير مابين إطروحات الفيلسوف الكوردي إبن الراوندي ومابين إطروحات أبو بكر الرازي في نقد وإنتقاد النبوة والدين .



والثالث إمكانية العقل في تقرير فهم وإ ......





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