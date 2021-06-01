3 أضعاف الأرقام الرسمية.. بيرو تعترف بفداحة الخسائر البشرية لكوفيد

2021/06/01 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت الحكومة في بيرو، الاثنين، أن أعداد ضحايا كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد يصل لما يقرب من ثلاثة أضعاف الأرقام الرسمية.

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