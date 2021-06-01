الامن العراقي يحبط عملية إرهابية في أحد أسواق نينوى

2021/06/01 | 08:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن إحباط عملية ارهابية بدراجة نارية مفخخة في أحد أسواق محافظة نينوى شمالي العراق....

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