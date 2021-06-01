خفر السواحل التركية تنقذ 72 لاجئا

2021/06/01 | 08:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذكرت مصادر اعلامية تركية أن فرق خفر السواحل في البلاد أنقذت 74 طالب لجوء.

وأوضحت المصادر أن الفرق التركية سارعت لإنقاذ طالبي اللجوء الذين كانوا على متن قاربين مطاطيين قبالة سواحل قضاء جشمه بولاية إزمير غربي البلاد.

وأنقذت الفرق 42 شخصا كانوا على متن القاربين، فضلا عن 32 آخرين كانوا على متن طوافة نجاة حيث تبين أن خفر السواحل اليوناني دفعهم نحو المياه التركية.

وعقب نقلهم إلى اليابسة، أحيل طالبو اللجوء إلى مديرية الهجرة في إزمير.

المصدر: الأناضول

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