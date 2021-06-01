النفط يقترب من الـ 70 دولارا قبيل اجتماع أوبك+

2021/06/01 | 08:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم آب 56 سنتا، أو 0.9 بالمئة إلى 69.88 دولار للبرميل، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.01 دولار، أو 1.5 بالمئة إلى 67.33 دولار للبرميل.

هذا وخفضت "أوبك +" إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا منذ أيار 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا، ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 مليون برميل يوميا في نيسان.

وقرر تجمع أوبك+ في نيسان الماضي زيادة الإنتاج بواقع 2.1 مليون برميل يوميا من أيار إلى تموز، توقعا لزيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

المصدر: سبوتينك

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