2021/06/01 | 08:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الحكومة لإنقاذ آلاف من الاطفال والنساء في مخيمات النازحين .وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان توجه نداء للحكومة: آلاف النازحين من الأطفال والنساء بخطر المركز الخبري الوطني.

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