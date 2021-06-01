انطفاء تام للطاقة الوطنية في النجف بسبب خروج بعض وحدات التوليد

2021/06/01 | 08:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن مدير توزيع الطاقة الكهربائية في النجف الاشرف عن حدوث انطفاء تام للطاقة الوطنية في المحافظة بسبب خروج بعض وحدات التوليد .وقال المهندس علي جنجول، في تصريح صحفي ان “ انطفاء تاما وقع في محافظة النجف صباح اليوم عدا محطة النجف القديمة بسبب خروج وحدات توليد الحيدرية مبينا انه بهذا الانطفاء فقدت المحافظه بحدود 450ميكا وجاري العمل من قبل مديرية انتاج الطاقة لاعادة تلك الوحدات التوليدية./انتهى.

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