قائد عمليات البصرة : لن نسمح بأن تكون المحافظة مسرحا للخارجين على القانون

2021/06/01 | 08:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي اننا لن نسمح بأن تكون المحافظة مسرحا للخارجين على القانون.وشدد قائد العمليات خلال حضوره إلى قائممقامية قضاء القرنة " على حتمية الوصول إلى نقطة النهاية في القضاء على النزاعات العشائرية .مشيرا الى ان القوات الأمنية قامت بعمليات تفتيش في مناطق اقضية الهارثة والدير والزبير .واضاف " ان عمليات اليوم أسفرت عن إعتقال أثنين من المطلوبين وفق المادة ٤٠٦ ضمن المناطق الخاضعة للتفتيش ".ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع .وتابع قائد العمليات " لدينا تنسيق وعمل مشترك مع القيادات في المحافظات المجاورة مبينا ان هروب المطلوبين للقضاء خارج الحدود الجغرافية لمحافظة البصرة لايعني أن يفلتوا من القضاء وسنقوم بمطاردتهم خارج قاطع المسؤولية ./انتهى

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