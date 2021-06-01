2021/06/01 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش وتطهير في جبال نفط خانه » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 08:33

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