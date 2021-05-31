الكلاب تنهش جسد طفل.. والاب يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

2021/06/01 | 08:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عاد الحديث في السعودية عن ظاهرة انتشار "الكلاب الضالة" في الشوارع بعد الإعلان عن وفاة طفل في منطقة الهفوف بمحافظة الإحساء إثر مهاجمة عدد كبير من الكلاب له بينما كان في نزهة مع أسرته.

وصرح عبد الرحيم الحمد، والد الطفل، تركي، لقناة الإخبارية السعودية بأن أكثر من 15 كلبا هاجموا نجله، قبل نحو أسبوعين.

وقال إن كلبا واحدا هاجمه في البداية ثم تجمعت الكلاب حوله من جميع الاتجاهات وحاصرته وقد شاهده وهو ينزف دما.

وأتت سيارة الإسعاف، التي قال إنها تأخرت نحو ساعة، ونقلته إلى المستشفى ثم توفي هناك.

وطالب الأب السلطات بضرورة إيجاد حل لمشكلة الكلاب الضالة.

وكانت مدينة الرياض قد شهدت، في مارس الماضي، حادثة مماثلة عندما نهشت "الكلاب الضالة" جسد طفلة صغيرة لم تتجاوز أربع سنوات ما أدى إلى وفاتها.

وقالت صحف سعودية إن خمسة كلاب ضالة افترست الطفلة في ضاحية الواشلة بعدما خرجت من استراحة أهلها.

فيديو | "الكلاب الضالة" تقتل طفلا في #الهفوف..



ووالده لـ #الإخبارية: أكثر من 15 كلبا ضالا هاجم ابني ودخل المستشفى و وافته المنية إثر ذلك وأطالب أمانة #الأحساء بوضع حد لهذا الخطر#نشرة_النهار pic.twitter.com/IY2m68l4Pn

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2021

N.A

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