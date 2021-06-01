2021/06/01 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بإنطلاق عملية أمنية في جبال نفط خانه.وذكر بيان للخلية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اللواء الاول في الحشد الشعبي أنطلق، فجر اليوم، بعمليات تفتيش وتطهير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء عملية أمنية في جبال نفط خانه المركز الخبري الوطني.

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