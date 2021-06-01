برنت يرتفع قرب 70 دولارا للبرميل مدفوعا بتوقعات الطلب

2021/06/01 | 08:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع لتحالف “أوبك+” وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في […]

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