الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش وتطهير في جبال (نفط خانه)

2021/06/01 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أطلق الحشد الشعبي،اليوم الثلاثاء، عملية تفتيش وتطهير في جبال (نفط خانه).

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"اللواء الأول في الحشد الشعبي انطلق بعمليات تفتيش وتطهير في جبال نفط خانه" ،مبيناً أن"هندسة الميدان في اللواء ذاته تمكنت من معالجة عبوة ناسفة في هذه الجبال".

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