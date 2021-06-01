الصحة تؤكد زيادة كميات الموردة من لقاح فايزر الامريكي

2021/06/01 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، زيادة الكميات الموردة من لقاح فايزر الى 10 اضعاف خلال تموز المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة من قبل الحاصلين على لقاحات ضد كورونا.

ذكرت عضو الفريق الطبي الاعلامي في وزارة الصحة ربى فلاح حسن في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (1 حزيران 2021) ان "بداية تموز المقبل ستشهد زيادة الكميات الموردة من لقاح فايزر الى 10 اضعاف، بعد ان كان يصل اسبوعيا على شكل دفعات بمعدل 50 الف جرعة وفق جدول محدد".

واوضحت ان "الوزارة قررت توسيع المراكز الخاصة باعطاء لقاح فايزر بمعدل 3 الى 5 اضعاف اعداد المراكز الحالية لتقليل الزخم الحاصل في مستشفيات بغداد والمحافظات واقليم كوردستان".

واكدت ان "الوزارة تتماشى مع رغبة المواطنين باستيراد نوع اللقاح الراغبين به شرط حصوله على موافقة منظمة الصحة العالمية بغية تحقيق الهدف المتمثل بتلقيح اكبر عدد منهم وتحقيق المناعة المجتمعية".

ونبهت المتحدثة على ان "جميع الذين يتناولون جرعات اللقاح عليهم الاستمرار بارتداء الكمامة لانها تعطي مأمونية من الاصابة، وحينها سنصل في حال تطبيق ذلك لنهاية الوباء".

واعلنت وزارة الصحة في وقت سابق انها ستتسلم يوم الخميس المقبل 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم كدفعة أولى من عقد ابرمته مع الشركة المنتجة، في وقت اكدت فيه زيادة الكميات الواردة من فايزر إلى 10 اضعاف بداية تموز المقبل.

من جانبه اكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر: ان "الموقف الوبائي يحتاج الى وقت أكثر لتقييم المستجدات في دول المنطقة ولا زال خطر كورونا موجودا مع ظهور سلالات جديدة"، حاثا "على الالتزام بالاجراءات الوقائية للاحتواء التدريجي للفيروس".

وبين ان "المناعة للشخص الذي تماثل للشفاء من الفيروس وقتية وهي تختلف من شخص لآخر وبالفعل سجلنا إصابات لأكثر من مرة"

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