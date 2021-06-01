من هي 'أم حفصة'؟ وماذا تقدم لعوائل داعش في بغداد.. القوات الامنية توضح

2021/06/01 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، القبض على أم حفصة الراوي موزعة "الكفالات" على عوائل داعش في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 حزيران 2021)، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على الارهابية (ا، ر، ن) المطلوبة وفق المادة 4/ارهاب".

واضاف البيان، ان "العملية تمت من خلال رصد تحركات (ام حفصة الراوي) في منطقة الغزالية ببغداد"، موضحا ان "المعلومات الاستخبارية أكدت ان الراوي عملت ضمن عصابات داعش".

واشار الى انها "تقوم بتوزيع ما تسمى الكفالات على العوائل المنتمية لعصابات داعش ضمن قاطع الكرخ"، مبينا انه "تم تسليمها اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقها".

N.A

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