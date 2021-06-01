اعتداء ’بشع’ يودي بحياة طبيب أثناء ممارسة عمله في مستشفى الكندي!

2021/06/01 | 09:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي طبيب مصرعه، جراء الاعتداء عليه من قبل مرافق لمريض، باستخدام آلة جارحة في مستشفى الكندي ببغداد.

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وقال عضو الفريق الطبي الإعلامي التابع لوزارة الصحة منهل الرديني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 حزيران 2021)، إنه "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الدكتور يوسف سنان، الذي توفى إثر حادث طعن بشع في الرقبة من قبل مرافق مريض في مستشفى الكندي".

وأضاف، "للأسف أصبح الطبيب أضعف حلقة في المجتمع؛ لعدم وجود الدعم والحماية الكافية وعدم الجدية في معاقبة المتجاوزين على الاطباء، حتى اخذوا يتمادون في الإساءه وصولا إلى القتل".

وتابع، "حاول الزملاء في مدينة الطب مع نفير اطباء المستشفيات القريبة لمحاولة، إنقاذه من النزيف الحاد المتسبب بواسطة آلات حادة في شرايين الرقبة وعمل انعاش رئوي وعملية عقد للسيطرة على النزيف، لكن للأسف توفي إلى رحمة الله تعالى".

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