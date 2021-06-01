الشيوعية بديلاً عن الرأسمالية - عبدالرزاق دحنون

2021/06/01 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرزاق_دحنون يتساءل صديقي الكاتب التونسي أبو بكر العيادي المقيم في فرنسا من عقود، هل عودة الشيوعية إلى واقعنا المعاش اليوم أفق معقول أم طوباوية ارتداد؟ يحاول في هذا المقال المنشور اليوم في مجلة الجديد اللندنية في عددها77 الصادر في الأول من حزيران/يونيو 2021 أن يُجيب عن هذا السؤال.



وقد نتفق معه أو نختلف ولكن الفكرة التي طرحها في هذا المقال بدت لي معقولة في خطوطها العامة، وتراني أتفق معه في العدد من هذه الخطوط.< ......





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