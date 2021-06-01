الحشد يحدد أهداف عملية نفط خانة بديالى

2021/06/01 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حدد الحشد الشعبي، الثلاثاء، أهداف العملية العسكرية التي انطلقت من محورين لتعقب داعش في نفط خانة شرق ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "تشكيلات من الحشد الشعبي تدعمها مفارز الهندسة العسكرية انطلقت من محورين رئيسيين لتعقب 8 اهداف في تلال نفط خانة(90كم شرق بعقوبة) ابتداء من عين السمك وصولا الى اطراف مناطق علي الصغير والكبير والتلال المحيطها بهما".وأضاف أن "العملية تهدف الى تأمين نقاط المرابطة في العمق والطرق الزراعية، بالاضافة الى تعزيز الاحزمة حول الحقول النفطية المهمة في نفط خانة لمنع اي اعتداء يطالها"، مؤكدا أن "العملية تجري في مناطق معقدة جدا من ناحية التضاريس".

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