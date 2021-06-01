تقرير أممي: 32 عملية اغتيال لناشطين ومتظاهرين منذ مظاهرة تشرين 2019 - عاجل

2021/06/01 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قامت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) بتوثيق 32 عملية اغتيال لمتظاهرين أو ناشطين أو منتقدين في جميع أنحاء العراق منذ اندلاع الاحتجاجات الأولى المناهضة للحكومة في أكتوبر / تشرين الأول 2019.

وفي أحدث تقرير لها بعنوان "المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة مجهولة الهوية" ، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إن 21 شخصًا آخرين أصيبوا في محاولات قتل مستهدفة غالبًا ما تُلقى باللوم على جماعات "مسلحة مجهولة الهوية".

وجاء في التقرير: "الأنماط التفصيلية للعنف المرتبط بالمظاهرات بين 1 أكتوبر 2019 و 30 أبريل 2020 أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 487 شخصًا وإصابة 7715 شخصًا".

وأضافت "على الرغم من وجود العديد من الاعتقالات المتعلقة بعمليات القتل المستهدف ، لا يبدو أن حالة واحدة قد تجاوزت مرحلة التحقيق، ووضحت أن

"العناصر المسلحة المجهولة الهوية والمسؤولة عن اختطاف وتعذيب أو سوء معاملة ما لا يقل عن 32 متظاهرا من مختلف أنحاء العراق تتمتع بالإفلات من العقاب".

لا يزال ما لا يقل عن 20 محتجًا اختطفتهم "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" في عداد المفقودين ، دون أي جهود واضحة لتحديد مكانهم والإفراج عنهم أو تحديد مصيرهم.

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