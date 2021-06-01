رفع البراءة عن لقاحات كورونا.. التحفظ مستمر

2021/06/01 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل عن منظمة التجارة العالمية، الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان لا يزالون على تحفظاتهم بشأن اقتراح تعليق العمل ببراءات اختراع اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

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