البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان إحدى أشدّ 3 أزمات على مستوى العالم

2021/06/01 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أوضح تقرير للبنك الدولي، أنّ “الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان ضمن أشد 10 أزمات، وربما إحدى أشد 3 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.وقال التقرير: “لا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة للأزمة في لبنان”.ولفت إلى “التقاعس في تنفيذ السياسات الإنقاذية يهدد الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية المتردية أصلاً في لبنان”.وأشار في وقت سابق التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 فبراير 2020 إلى 10 أيار 2021.ووفق التقرير، فقد كان لبنان إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ60 في المئة في سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة./انتهى

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