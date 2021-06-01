قوة من الحشد تشرع بعمليات تفتيش وتطهير في مناطق جبال نفط خانة شرق ديالى

2021/06/01 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شرعت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي، الثلاثاء، بعمليات تفتيش وتطهير في مناطق جبال نفط خانة شرق ديالى، في قرى عين السمك و علي الصغير وعلي الكبير والجبال المحيطة بالمنطقة.ووفق اعلام الحشد الشعبي فان , العملية تهدف لضرب أوكار الإرهاب ومنع تسللات المجاميع الإجرامية والحد من الاستهدافات الإرهابية للقوات الأمنية والمدنيين"./انتهى2

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